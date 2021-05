Mónica Jaramillo conto el motivo por el que salió de Caracol

La presentadora Mónica Jaramillo luego de 8 meses de su salida del canal Caracol contó el motivo por el que salió del noticiero. Un internauta aprovechó que estaba interactuando con ellos a través de la opción de preguntas: ¿Por qué renunciaste a Caracol?, por lo que hizo varias historias para dar a conocer la historia.

“Yo empecé a presentar noticias en el 2004. Llevaba 16 años de presentadora de noticias, llevaba 16 años sin un 31 de diciembre, sin un primero de enero, porque trabajaba en esas fechas. Con la pandemia y el tiempo al lado de Joaquín, empecé a darme cuenta que estaba perdiendo tiempo muy valioso. Ya no quería perderme más tiempo al lado de él y tomé la decisión de hacerme a un lado“, contó la presentadora.

Según la presentadora, no tuvo problemas con nadie, solo que quería tener más tiempo con su hijo, para montar cicla y poder tener una vida ‘normal’. “No es que me cansé de Caracol. No es que me cansé de las noticias de Caracol. No es que hubo pelea. Con la cuarentena, con todo ese tiempo en la casa, me di cuenta que quería más tiempo de calidad, quería más tiempo con Joaquín”.