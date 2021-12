VIDEO del momento de la explosión en Cúcuta que mató a dos policías

Durante las primeras horas de este martes 14 de diciembre se registraron dos explosiones en cercanías al aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta. Una persona estaba grabando con su celular cuando ocurrió la segunda explosión que mató a dos policías.

Según las autoridades, en el hecho habría muerto una de las personas que llevaba los explosivos y los intendentes William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez de la Policía.

En la grabación se escuchó a un hombre decir: “¡Otra bomba, mano! ¡Otra bomba!”, mientras que enfoca la columna de humo producto del artefacto activado.

El Presidente Iván Duque Márquez afirmó que las acciones terroristas perpetradas en la mañana de este martes en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta corresponden a un acto cobarde y miserable que enluta al país, y enfatizó que los responsables serán golpeados con severidad.

“Es un acto cobarde, miserable, terrorista, que, obviamente, nos enluta”, dijo el Mandatario en declaración a medios de comunicación, y agregó que ese tipo de acciones criminales es “la reacción que tienen los cobardes del terrorismo ante los golpes que ha venido asestando la Fuerza Pública. Y vamos a seguirlos golpeando, vamos a seguir quebrando todas esas estructuras del narcotráfico y del terrorismo en nuestro país”.

El Presidente Duque se solidarizó con las familias de los dos miembros de la Fuerza Pública que perdieron la vida en el atentado terrorista.

“Mi solidaridad profunda con las familias de nuestros policías, de los héroes de Colombia, de los que todos los días se esfuerzan por salvar vidas, de los que están en los cuadrantes en los municipios. La Policía Nacional es una policía que todos los días se entrega por Colombia y no la pueden mancillar, no la pueden manosear, y no pueden pretender manosearla para hacer política”, recalcó.

Momento de la explosión en Cúcuta

#ATENCION Este es el momento de la segunda explosión en Cúcuta esta mañana. ⁦⁦@lafm⁩ pic.twitter.com/W2JAwXvU0Y — Santiago Ángel (@santiagoangelp) December 14, 2021