Modelos rusas fueron vetadas de OnlyFans

La plataforma de contenido para adultos, OnlyFans, mostró su postura ante la guerra entre Ucrania y Rusia, y fue determinante al demostrar su apoyo a Ucrania, por lo que en las últimas horas, varios creadores de contenido rusos han sido vetados.

Algunas de las afectadas han tomado pantallazos de los mensajes que les ha entregado la plataforma y los han publicado en otras redes sociales para quejarse.

«No apoyo esta guerra, pero me convertí en su rehén, como otros creadores de Rusia. Modelos, cosplayers, artistas, youtubers y otros. Todos nos encontramos bloqueados en nuestras plataformas o no podemos recibir ingresos de ellas solo porque somos rusos»(Sic), comentó en su cuenta de Twitter @_Black_way_ .

@Evenink, en Twitter también rechazó la radicalidad de OnlyFans, dijo, «gracias OnlyFans por vetarme a mí, una chica de Bielorrusia, de su plataforma. Ahora perdí mi trabajo, no puedo comprar comida y pagar el alquiler. Mientras tanto, las personas que realmente participan en la guerra no tienen problemas, pero las modelos y los cosplayers no pueden trabajar y obtener ingresos. Gracias por estás ‘acciones reales’» (Sic),

