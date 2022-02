Modelo asegura que la expulsaron del Vaticano «por no estar adecuadamente vestida»

Juju Vieira es una modelo e influencer brasileña que se encontraba paseando por Roma, cuando decidió ingresar al Vaticano para visitar la Basílica de San Pedro. Sin embargo, aseguró la expulsaron.

Al parecer, su vestimenta no fue del agrado para la gente de ese lugar, por lo que la invitaron a retirarse.

“Un señor que trabajaba allí se me acercó y me dijo que el lugar era para rezar y que yo no estaba vestida adecuadamente y me invitó a salir, me ‘echó’ del Vaticano”, contó la modelo en su Instagram.

La modelo afirmó que estaba «avergonzada» por las peticiones, ya que varios otros turistas escucharon que la expulsaban del área.

El Vaticano tiene un estricto código de vestimenta tanto para hombres como para mujeres, con hombros y rodillas al descubierto estrictamente prohibidos.

“Un hombre de unos 50 años se me acercó dentro del Vaticano y me dijo en italiano, lo cual entiendo bien, que este es un lugar para la oración, un lugar para el culto, para la Misa y yo no estaba vestida adecuadamente”, expuso Vieira en la grabación compartida en su perfil.