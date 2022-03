Miss Universo mostró cómo se le ‘desfiguró’ el rostro tras una cirugía

in

La venezolana – chilena Andrea Díaz, concursante del Miss Universo 2018, mostró mediante sus redes sociales que un procedimiento estético al que se sometió, no salió como esperaba.

Díaz quien es modelo y periodista, aseguró que había ido al especialista por algo sencillo pero llegó a sus casa con el rostro desfigurado.

“Fui por algo rutinario y volví a mi casa devastada, con mi cara quemada con ácido. Claro que se derrumbaron todos mis sueños“, recordó la joven en Miss Universo.

En medio de sus declaraciones, en Miss Universo de 2018 done fue la representante de Chile ,la joven aseguró que estaba muy feliz de poder representar a a dicho país en el concurso de belleza. “Es el país que me vio crecer y que hace años me recibió con los brazos abiertos“, dijo a medios internacionales.

Debido a esta tragedia, Andrea vivió por más de un año y medio escondida en su hogar. Luego de varios meses, sus heridas comenzaron a sanar y recobró su confianza para estar en público.