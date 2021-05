En redes sociales había tomado fuerza la versión de Shanik Berman, la periodista que aseguró que la reina de belleza, Andrea Meza, fue dada en adopción por Ana Gabriel.

Ante los rumores, un programa de televisión le preguntó a la Miss Universo 2021 que tan cierto era lo que se habría viralizado en rede sociales.

“Me reí, no sé de dónde viene esta historia, me queda claro que mis padres son mis padres biológicos… no tengo nada más qué decir. No existe esa duda en mi mente. Ni siquiera he tomado esa duda, nada con ellos, luego salió que era hija de Chabelo, que estaba casada”, dijo en el programa ‘Suelta la sopa’.

Esto dijo la Miss Universo 2021, Andrea Meza: