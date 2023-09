Miss Universe Colombia «polémica en redes sociales» por elección

in

Miss Universe Colombia, terminó en agarrón en redes sociales y polémica por dejar sin corona a Buenaventura.

Los reinólogos y televidentes que estuvieron atentos a la elección de Miss Universe Colombia 2023, no quedaron satisfechos con el resultado que dio como ganadora a María Camila Avella, representante de Casanare, la cual según fuera que es casada y madre no tenía todos los atributos como Lina María Hurtado, la representante de Buenaventura. La cual se convirtió en la favorita del «pueblo» o mejor dicho de las redes cada vez que pisaba el escenario e incluso en los puntajes de reinólogos que miran con otros ojos a las participantes. El climax se volvió tenso cuando anunciaron las tres finalistas Buenaventura, Casanare y Santander lo que motivó aplausos y encendieron los comentarios, incluso transmisiones en redes de fanáticos que daban a Lina como la Miss Universe Colombia 2023. Ante el anuncio, la cara de los fanáticos pasó del fervor al llanto, rabia y otros con frases de «nos robaron» .. «qué pasó…» «vieron otra vez esos jurados comprados …» y otros más fuertes que afirmaron «si no es con plata ….«. La “reina de las redes sociales” como fue bautizada tenía grandes comentarios por su activismo en el trabajo social donde periodistas como Mábel Lara, elogiaron a Hurtado con los mejores deseos. Pero como en Colombia, «reinado que se respete siempre habrá palo» y Miss Universe tenía que seguir la línea con la elección donde unas ganan y como dice Frank Solano el hombre de la Red «otras aplauden«.

EN REDES REACCIONES A ELECCIÓN DE MISS UNIVERSE COLOMBIA

No robaron solo a Buenaventura, robaron a toda Colombia de tener la posibilidad de ver a semejante mujer tan preciosa como nuestra representante en Miss Universo. Lamentable robo. pic.twitter.com/aeOWleyxWS — Juan Hernández Rodríguez 🪐 (@JuanHerRod) September 3, 2023

¡CAMILA AVELLA ES NUESTRA #MissUniverseColombia! ✨️🇨🇴 Es la primera vez que en Colombia se elige una madre y casada para ir a Miss Universo y la segunda electa rumbo a #MissUniverse2023 después de Guatemala. ¡Muchas felicitaciones @AvellaCamila! ✨️🇨🇴👑 pic.twitter.com/ik9Y0RkEO1 — Miss Coronas (@miss_coronas) September 3, 2023

