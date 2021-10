«Misael Cadavid, símbolo del servicio y la solidaridad»: Luis Pérez Gutiérrez

La grandeza de un ser humano se libera y se observa en su deseo de ayudar y servir al otro. Servir al otro es un privilegio y no un problema, ese es el estilo de vida del Médico Misael Cadavid. Servir es lo único que le da sentido a su vida. Servir es su fuente de alegría y felicidad.

En Misael se juntan un sinnúmero de virtudes; y es muy escaso que aparezcan al mismo tiempo en una sola persona. Es riguroso en su ciencia. Es innovador en su trabajo y da todo su amor a las actividades de vida que inicia. Buen ejecutivo y buen gerente.

A Misael le gusta estar cerca a la gente; da amor y solidaridad a sus pacientes. Sufre con el dolor del otro. Hace todos los esfuerzos humanos para aliviar las desgracias o los infortunios no solo de sus amigos sino de también de cualquier ser humano que se encuentra en el camino. Para Misael servir no es un deber, es parte de su felicidad y de su esencia. Cuando ayuda al otro, se le ve lleno de alegría y felicidad. Está convencido que si se ayuda al otro, está construyendo un mundo mejor. En lo más profundo de su ser, está inspirado en que servir da más poder que tener. Misael nació para dar y no para recibir. Su mayor felicidad interior la encuentra cuando ayuda, cuando sirve al otro. Bombero y Médico, son sus escudos para ayudar y servir, los lleva con amor en el alma y en el corazón.

Conozco al Dr Misael hace muchos años. He compartido actividades profesionales y políticas, y tiene la virtud más bella del ser humano: La Lealtad. Ondea siempre la bandera de la lealtad. Por encima del éxito, del dinero, de los bienes materiales, del poder, el Dr Misael lleva la lealtad como principio inviolable. He recibido muestras de lealtad de parte del Dr Misael que me hacen tener por él un afecto y una admiración inmensa.

Se dice que cuando la batalla se recrudece, se prueba la lealtad del soldado. Misael en todos los momentos, en todas las situaciones, de éxito o de crisis, siempre privilegia la lealtad no importando el precio que le cobren. El que es leal nunca se tuerce, siempre escoge el camino recto de la honestidad.

Se dice también, en el atardecer de tu vida, te examinarán en el amor y en el servicio. El Dr Misael tiene el examen ganado.