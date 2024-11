«Mis senos me dieron mi carrera» Sofía Vergara afirma la actriz ante una referencia de su personaje Griselda de Netflix.

En una entrevista en su periplo de promoción la barranquillera Sofía Vergara no eludió la pregunta sobre sus «tetas» como dicen los españoles a los senos. El País el diario de mayor circulación en España, le increpó sobre que en Griselda, «los hombres hacen referencia al culo y las dos cosas que sobresalen a la vista: sus tetas». Esperando su apreciación, Vergara, afirmó que está agradecida con la vida y tener dos. «A mí estas tetas gigantes y este cuerpo me abrieron todas las puertas. Fue mi pasaporte al mundo con 20 años, cuando empecé como modelo, pero hoy tengo 51 años y sigo dentro». Para ella no solo es tenerlas, también es ser arriesgada y tener confianza en si misma. Ya que cada proyecto y papel lo ha afrontado con profesionalismo así se burlen de su inglés o papeles de chica sexy. En uno de los apartes de la entrevista Sofía Vergara, deja claro que «hay mujeres más bonitas, más jóvenes, con más tetas y más cuerpo que ella, y que sigue dentro porque ha demostrado que puede quedarse. Sin hacer neurocirugía, solo entretenimiento, y lo peor que le puede pasar es que digan que sale fea o que esta burra no sabe actuar. Puedo soportarlo».

Sofía sabía desde cuando sus senos eran llamativos

Ser la famosa «Chica Pepsi» y saltar en la playa por el calor, fue para los colombianos un momento mágico. Pero para Sofía Vergara el tema de sus senos la mantendrán siempre en la mira de los hombres. Por eso a la periodista le dejó claro que hablar de ellos no la apena. «Desde muy jovencita, desde el instituto, todos los chicos querían estar conmigo. No es que eso me hiciera sentir mejor, pero te das cuenta de que te tratan diferente. Desde muy joven sé mis fuertes y los aprovecho. Pero si solo ves mis tetas, entonces el problema es tuyo«.

Los primeros pasos de Sofía Vergara

Sofía saltó a la televisión en Miami en el programa «Fuera de Serie», gracias un empujón de Fernán Martínez y ese para ella y muchos fue el comienzo de su gran carrera más allá de sus senos. Pero fue Mario Mittroti quien la descubrió por una»sutil» desnudez en el comercial que hasta el día de hoy ella es la imagen de esa gaseosa.



Finalmente la actriz deja claro que su talento va más allá de todo lo que digan, valiéndole premios y ser un referente latino como la actriz mejor pagada en Hollywood. Una colombiana que brilla con luz propia.

