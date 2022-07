Minsalud hace llamado a las EPS e IPS a la toma de pruebas covid

Desde principios de mayo el país ha presentado un incremento en el número de casos confirmados de covid, declarándose el quinto pico, pese a no ser tal letal y mortal como los anteriores; por lo que la directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Claudia Cuéllar, se refirió a la importancia del tamizaje para evitar subregistros.

“Estamos haciendo un llamado a las EPS e IPS, profesionales y a todas las autoridades, porque si bien nosotros hemos dicho que nos encontramos frente a un pico respiratorio, seguimos en pandemia y es muy importante que los profesionales también comprendan que si bien tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, es necesario que tengamos que hacer las pruebas que se requieran en los grupos de riesgo que son los mayores de 60 años, personas con comorbilidades y menores de 3 años”, señaló la la directora de Epidemiología y Demografía de Minsalud.

Sin embargo, resaltó que “si la sintomatología no es clara, también es importante que el profesional, mediante ese diagnóstico realice las pruebas que sean necesarias para poder seguir haciendo la vigilancia y poder identificar cómo se va comportando este pico, que no es significativo, pero no quiere decir que no podamos ver una curva mayor”.

En cuanto a las tasas de letalidad y mortalidad, indicó que se mantienen estables a nivel nacional, al igual que la positividad acumulada en la última semana, que es del 24,2.

Cuéllar también explicó que la variante que predomina en su totalidad en el territorio nacional sigue siendo ómicron, con sus subvariantes BA.4 y BA.5 en un 50 % de las pruebas analizadas.

Minsalud también habló de la ocupación UCI y autocuidado

La directora de Epidemiología también entregó un reporte de la disponibilidad de camas en Unidades de Cuidados Intensivos, la cual está en un 43 %, de 10.313 camas habilitadas en este momento, y dijo que alrededor de 200 camas están ocupadas por casos de covid.

Además, apuntó que las UCI pediátrica se mantienen con una ocupación al alza por diferentes causas asociadas, en su mayoría, a otras patologías.