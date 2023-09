VIDEO. Ministro de Justicia radicó reforma a la Ley de Víctimas

El Ministro de Justicia, Néstor Osuna, en compañía de la directora de la Unidad Nacional de Víctimas y la directora del Departamento de Prosperidad Social, radicaron este miércoles, en medio del Carnaval de la Vida, el proyecto de reforma a la Ley 1448 o ley de Víctimas.

De acuerdo con Osuna la iniciativa busca actualizar la legislación de acuerdo con las realidades surgidas en nuestro país desde la firma del acuerdo con las Farc, en el que se crearon nuevas instituciones que han dado a conocer realidades desconocidas cuando se aprobó por el Congreso, el reconocimiento y la reparación a los millones de víctimas que ha producido el conflicto armado.

“Es cierto que en el 2011 se expidió la ley 1448 que ha dado frutos importantes, la experiencia de estos 13 años nos ha indicado en qué cosas la ley se quedó corta, pero, sobre todo, la experiencia de estos trece años implicó un acuerdo de paz con las Farc, que modificó el universo, la forma como pensamos la reparación a las víctimas, que creó instituciones nuevas, que creó una comisión de la verdad que nos dio información, verdades nuevas que fueran insumos para esta ley, todo eso está recogido en este proyecto que inicia su trámite en el Congreso de la República”, explicó el Ministro de Justicia.

Adicionalmente, explicó el titular de la cartera de la justicia y el derecho, señaló que la actualización de la Ley de Víctimas es el resultado de mesas de trabajo realizadas por la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, en las que se escuchó la realidad de las distintas regiones y de los distintos tipos de víctimas, porque, según recalcó, de lo que se trata es de entregarles verdaderas soluciones a las necesidades de los millones de víctimas de la violencia en el país.

“Este proyecto de ley se ha pensado, se ha confeccionado y se ha redactado tal como a este Gobierno le gusta, es decir, con la mayor participación posible de las personas que se van a ver beneficiadas o afectadas, es el cumplimiento del mandato, la orden que le han dado al Gobierno los casi 10 millones de víctimas que tenemos, víctimas de desplazamiento, víctimas de homicidio, víctimas de desaparición forzada, se trata de actualizar la legislación a la existencia de la JEP, a la existencia de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a las víctimas que antes no podían aparecer y ahora sí aparecen”, recalcó el ministro Osuna.

En el proyecto se estipulan nuevas fuentes de financiación para llevar a cabo una reparación progresiva, sea viable para cubrir a todos los colombianos y colombianas que han sido afectados por el conflicto.

“No se me escapa que la mejor forma de reparación es que no haya más víctimas y en ese sentido, la iniciativa del Gobierno de llegar a una paz total, completa, grande, como quieran llamarlo pero, que quiere decir que los colombianos no nos matemos más, no nos agredamos más, que nos respetemos la vida, la honra, es el propósito último y primero de este Gobierno; esta ley hay que verla como íntimamente ligada con todo el propósito de pacificación, tanto por diálogos, acercamientos, así como con la utilización serena y firme de la fuerza pública, con lo cual vamos a construir una Colombia más justa, más decente, con mejores libertades para todos”, puntualizó el Ministro de Justicia.

