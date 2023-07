VIDEO. Fedegán y el Ministerio de Agricultura le apuestas a la ganadería sostenible

in

El Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, reiteraron su intención de comprar y vender miles de hectáreas de tierra fértil en todo el país para llevar a cabo la reforma agraria y al mismo tiempo poner en marcha los planes de ganadería sostenible.

De acuerdo con las explicaciones de Jhennifer Mojica, la idea es que los ganaderos que tengan latifundios para su actividad vendas entre el 40 y el 60 por ciento de sus propiedades en las zonas donde se encuentran los suelos más fértiles para cultivar alimentos y materializar la propuesta del presidente Petro de convertir el país en potencia del cultivo y producción de alimentos.

Al mismo tiempo, agregó la ministra Mojica, se le entregarán créditos con tasas favorables y buenas garantías, asistencia técnica, extensión agropecuaria, acompañamiento, ayuda y apoyo en la comercialización para que no pierda.

“En qué consiste estos, queremos que los ganaderos que tienen tierras en latifundio, es decir, ganadería extensiva que no es regenerativa, que no es sostenible, que es improductiva, que tienen esos predios pelaos que no producen más que lo poco que se puede arañar y que están hoy en riesgo por el fenómeno del niño, que ganaderos se ofrezcan a este programa y se sumen con nosotros, con Fedegán, con el Ministerio y las entidades para hacer la reforma agraria”, explicó Mojica.

Además, el programa busca comprar entre el entre el 40 y el 60 por ciento de las tierras utilizadas en ganadería extensiva y que dichos recursos sean utilizados en el desarrollo de la ganadería sostenible.

Es decir, el ganadero que tenga más de 100 hectáreas, que no tiene capacidad para producirla bien, venda la mitad y con la plata que reciba por la venta voluntaria de sus predios se capitalice para arreglar y adecuarla para desarrollar ganadería sostenible.

“Esta apuesta de ganadería sostenible para que se haga a partir de la capitalización que genera la venta de tierras para la reforma agraria, nos va a permitir dos cosas muy grandes e históricas en este país: uno, que podamos demostrar que con la mitad de la tierra que hay en ganadería podemos producir tres o cuatro veces más y dos, que con esa tierra que se libera podemos generar el crecimiento de la agricultura en los suelos más fértiles de Colombia y volvernos una Colombia Potencia mundial de la vida”, recalcó la Ministra de Agricultura.

El anuncio de este plan de comprar y desarrollo de una nueva forma de ejercer la ganadería fue hecho en el marco de Agroexpo 2023.

