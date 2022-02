Minga Indígena acompaña a Coca Nasa en proceso contra Coca-Cola

in

El próximo 15 de febrero se realizará un encuentro en Bogotá para manifestar el apoyo a la empresa Coca Nasa, de este grupo indígena, en el proceso en contra de la multinacional Coca-Cola.

Así lo compartieron los líderes indígenas Aida Quilcue y Feliciano Valencia exponiendo en sus redes sociales un póster con la invitación en la que se indica que la Minga está “por la defensa de la hoja sagrada de coca”.

El encuentro se realizará en la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), como promoción a la hoja de coca como propiedad de los pueblos indígenas.

La disputa entre Coca Nasa y Coca-Cola

Cabe recordar que Coca Nasa tiene un conflicto legal con Coca-Cola desde que la multinacional les pidió modificar el nombre de su cerveza, Coca Pola, y no utilizar en sus productos cualquier término similar que “resulte confundible con las marcas propiedad”.

No obstante, en ese momento David Curtidor, representante legal de Coca Nasa, le aseguró a la AFP que no tenían miedo y que como no iban a dejar de usar el nombre estarían esperando la demanda.

En el 2007 ya se habían enfrentado a una situación así cuando les solicitaron cambiar el nombre de Coca Sek, su bebida energizante, pero la multinacional perdió la disputa ante el regulador del mercado.

