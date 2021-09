Los mineros del Bajo Cauca ¡No son delincuentes!

“Lo único que encontraron nuestros compañeros mineros fue un despliegue brutal de la fuerza del estado, un muerto, tres heridos a bala de fusil, nosotros no teníamos ni un corta uñas pa´defendernos”

Uno de los principales renglones del desarrollo económico del bajo cauca indiscutiblemente es la minería, por décadas ha sido un pilar para el desarrollo de los municipios que componen la subregión, pese a la estigmatización que los mineros sufren a diario estos siguen practicando este oficio heredado por sus familias y por la tradición que acompaña a los habitantes de la zona.

La minería tradicional y de subsistencia, hoy llamada minería ilegal es la que le ayuda a muchas familias Bajo Caucanas a llevar el sustento de mucho hogares, es más, termina siendo uno de los motores económicos de la región, todo esto por la falta del empleo formal y del desarrollo económico sostenible que se viene viviendo, es que con el bajo cauca el país aun sigue teniendo deudas por saldar, la inversión social se sigue queda corta.

La problemática de este sector económico trasciende en temas aun mas complejos como lo es la de seguridad Ciudad y regional, el día 27 de agosto en el corregimiento las conchas, municipio de Nechí se vivió un enfrentamiento entre mineros y fuerza publica, estos disturbios ya son comunes según los mineros de la región, ellos denuncian que viven constantes abusos por parte de miembros del Ejercito y del ESMAD, este día no fue diferente, los mineros trataron por todos los medios de evitar que sus maquinas y equipo no fueran destruidos, pues son sus herramientas de trabajo y con ellas es que pueden llevar un plato de comida a sus familias, cuenta Fabio Payares “lo único que encontraron nuestros compañeros mineros fue un despliegue brutal de la fuerza del estado, un muerto, tres heridos a bala de fusil, nosotros no teníamos ni un corta uñas pa´defendernos”

Los mineros del Bajo Cauca dejan claro ¡no son delincuentes, no hacen parte de las bandas criminales! , en el operativo vivido en el corregimiento las conchas el 27 de agosto los mineros en un actos de gallardía ayudaron a evacuar a los militares a salir de los pantanos y de la zona, solo piden poder trabajar sin ser masacrados y perseguidos, evocan el Derecho al trabajo, a la paz y a la defensa de sus territorios, por ello citaron a la comunidad en general, comerciantes, el pasado miércoles 1 de septiembre a una una asamblea comunitaria en la Biblioteca Publica del municipio de Caucasia a las 10:00 am, de dicha asamblea se acordó realizar una marcha por las calles del municipio el próximo 15 de Septiembre.

Todos en el Bajo Cauca nos preguntamos cuando podremos solucionar esta angustiosa problemática y podremos ver un marco legal real, que conlleve a que se de la dignificación al trabajo, que le permita al minero tradicional y de subsistencia una extracción formal del mineral, para así poder acceder a los beneficios básicos que los pequeños empresarios tienen Derecho en nuestro país como lo son el abrir una cuenta en la Banca, cuenta que le es negada hoy día o poder abrir establecimientos de comercio y generar empleos formales en una región que tanto lo necesita, suena paradójico pero vivimos en la región donde vemos pasar de todo y vemos como muchos callan, pero también vivimos en la región donde las nuevas generaciones no seguiremos viendo pasar las injusticias y los atrasos sociales se apropian de nuestra gente.