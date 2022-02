¡Aprovechado! Les pedía $20 millones a una mujer de 72 años y su hija de 56 a cambio de no matarlas

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue enviado a la cárcel un hombre acusado de extorsionar a una mujer de 56 años y a su mamá, de 76.

La Fiscalía reveló que la tarde del pasado 8 de febrero, la primera mujer recibió la llamada de un sujeto que le dijo que la tenían vigilada, que sabían donde vivía y que su mamá era propietaria de varios vehículos. Además, le habría exigido 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra sus vidas.

Al día siguiente, la víctima de nuevo recibió la llamada del hombre, quien le indicó la hora y el lugar donde debía entregar el dinero, y le advirtió que no llamara a las autoridades para que no les pasara nada ni a ella ni a su madre.

La mujer lo denunció y fue así que en barrio Belén de Medellín capturaron al sujeto cuando pretendía cobrar el dinero.

El hombre de 42 años de edad fue presentado ante un Juez por el delito de tentativa de extorsión agravada y fue enviado a la cárcel.

