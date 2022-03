Tuvo que frenar su concierto, Miley Cyrus casi se vomita pleno show en Bogotá

En la noche del domingo 20 de marzo la artista Miley Cyrus fue recibida por cientos de fans en su llegada al hotel Four Seasons. Pero lo que más llamó la atención fue que tuvo que parar por algunos minutos su concierto porque la estaba afectando la altura de Bogotá y tenía ganas de vomitar.

Según lo han informado en redes sociales, antes de salir a la tarima del Movistar Arena, Cyrus tuvo un rato para compartir con algunos de sus seguidores en el camerino.

En Twitter han evidenciado que la artista confesó que ese ‘show’ era uno de los favoritos que había tenido en esta gira por Suramérica.

Para su concierto en la capital del país, Miley Cyrus llegó acompañada de su equipo de trabajo, su hermana Brandi Cyrus y su mamá Tish Cyrus.

La cantante comenzó su show en Bogotá el pasado lunes festivo hacia las 9 p. m.

Miley Cyrus feels sick during her show in Colombia 🥺

‘I may have to go throw up for a second but I'll be back as long as you promise me you'll wait for me, I want to do my whole show for you even if I feel like shit, you have to help me on the next song’pic.twitter.com/P9yYSTUhcL

