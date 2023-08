Miley Cyrus lanza una mirada al pasado en su nuevo sencillo, «Used To Be Young»

in

Washington, 25 ago (EFE).- La estadounidense Miley Cyrus lanzó este viernes de madrugada su nuevo sencillo, "Used To Be Young", una canción en la que echa una mirada al pasado y que, según relató la artista, tardó más de un año en escribir.

El 'single' va acompañado de un videoclip en el que se ve a Cyrus cantar, con lágrimas en los ojos y vestida con una camiseta de Mickey Mouse, sobre crecer y cambiar.

"Sé que solía ser loca. (…) Eso es porque era joven", dice en la canción, que llega seis meses después de su último álbum, "Endless Summer Vacation".

En un post en la red social Instagram, donde compartió la letra del sencillo días antes de su lanzamiento oficial, Cyrus explicó que le dedicó los últimos 18 meses de su vida a "Used To Be Young".

"Ha llegado el momento de sacar una canción que podría seguir perfeccionando siempre", escribió la artista.

En el sencillo, Cyrus cuenta que dejó el "vivir rápido" en el pasado y que se dio cuenta que las "barras libres llevan a corazones rotos".

"No vale la pena llorar por las cosas que no puedes borrar, como tatuajes y arrepentimientos o palabras que no quise decir", reflexiona la artista, quien cumplió 30 años el pasado 23 de noviembre.

Cyrus saltó a la fama a sus 13 años gracias a la serie de televisión "Hannah Montana" (2006-2011), producida por Disney.

Su salida del gigante del espectáculo, para dedicarse de lleno a su carrera como solista, estuvo marcada por las críticas a su nuevo estilo, más maduro y transgresor, en un intento por desligarse de la imagen de "chica Disney".

Antes de "Usted To Be Young", el sencillo "Flowers", que sirvió de aperitivo para su último álbum, se convirtió en uno de su mayores éxitos: alcanzó el número uno de la lista de Billboard a nivel globlar y rompió el récord de reproducciones en la plataforma Spotify.

Por: EFE