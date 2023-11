Mil policías garantizarán seguridad en Rock al Parque el 11, 12 y 13 noviembre

Con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes al festival Rock al Parque de este fin de semana, la Policía Metropolitana de Bogotá dispondrá de mil uniformados, entre hombres y mujeres, para que acompañen la jornada del 11 al 13 de noviembre.

El evento también cuenta con unidades de fuerza disponible, carabineros y caninos, como también la unidad de diálogo que harán presencia para brindar seguridad a lo largo y ancho del parque Simón Bolívar de Bogotá.

Sigue al canal Orden Público en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va4YD6gFCCoePYGbgg2L

Tenga en cuenta que la edad mínima para asistir al evento es 14 años.

Restricciones en Rock al Parque

– No está permitido el ingreso de comidas y bebidas a la zona del evento, está prohibida cualquier tipo de venta o comercialización que no esté autorizada por la organización.

– No está permitido disponer de elementos del parque que no estén habilitados para el evento, se deben respetar todos los cerramientos y zonas de ingreso.

– No es permitido el reingreso al parque después del cerramiento de puertas.

– No es permitido acampar en inmediaciones dentro del parque, ni ingresar casas de campaña.

– No está permitido el ingreso de latas, envases de vidrio, instrumentos musicales de cualquier tipo.

– No está permitido el ingreso de armas, elementos cortopunzantes o cualquier objeto que al ser arrojado o manipulado pueda perjudicar la seguridad de los asistentes. Si le es retenido algún elemento, o no es permitido su ingreso, recuerde que no seremos responsables de su cuidado y/o custodia.

– No está permitido ingresar al festival con camisetas o prendas alusivas a equipos de fútbol nacionales o internacionales.

– No está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, ni de personas bajo su efecto.

– No está permitido el ingreso de aerosoles al evento.

– No está permito el ingreso de ningún tipo de mercancía o merchandising distinto a los previamente autorizados por la organización.

– No está permitido el ingreso de mascotas toda vez que la dinámica del festival no es adecuada para su seguridad.

– No está permitido fumar al interior del parque.

– No se permite el acceso al lugar de cámaras filmadoras o de fotografía profesionales (con trípodes o elementos especiales, esto solo estará permitido para el personal acreditado de prensa).

– Está prohibido el ingreso de bicicletas, patinetas, patines, entre otros, los parqueaderos aledaños cuentan con biciparqueaderos que pueden ser utilizados en caso de requerirse, sin embargo, por las condiciones de movilización y evacuación del parque se recomienda el uso de transporte público.

– Por disposición de la organización no está permitida la manipulación de drones durante el desarrollo del festival.

– No está permitido el ingreso de sombrillas y paraguas.

Aquí está el mapa oficial de #RockAlParque2023 Descubre todas las zonas de comida, emprendimiento, hidratación y consumo responsable. Conoce los accesos, baños, escenarios y todos los espacios disponibles. Más info aquí: https://t.co/Hmsr8os8yd pic.twitter.com/MXx1AVueDS — RockalParqueOFICIAL (@rockalparquefes) November 6, 2023

Más noticias de Bogotá