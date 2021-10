Mike Tyson aseguró que encontró a Dios gracias a la marihuana

El excampeón de los pesos pesados, Mike Tyson, fue centro de polémica durante varios años debido a su adicción al alcohol y las drogas, la cual le produjo un deterioro en su salud física y mental.

En 2007, del boxeador fue arrestado por conducir en estado de embriaguez y por posesión de cocaína, hecho por el cual decidió ponerle fin a su adicción y actualmente se encuentra libre del alcohol y las sustancias duras.

En una entrevista con ‘Forbes’, el peleador de 55 años contó: “¿Ves cuánto cambió mi vida hace cinco años? Yo era un drogadicto hace cinco años. Ni siquiera pensé que podría sobrevivir. Luego me introdujeron en la medicina animal y vegetal».

Asimismo, Mike Tyson le atribuye este renacer en su vida personal y su carrera al consumo consciente de marihuana.

“Es difícil articularlo realmente desde mi perspectiva, pero los psicodélicos me ayudaron a asumir mi relación con Dios. No lo uso para recreación. No soy un usuario recreativo. Solo lo hago desde una perspectiva espiritual», concluyó Tyson.

Actualmente, el boxeador se encuentra preparándose para su próximo combate, que tiene como fecha el provisional el 29 de mayo del 2022, ante quien se cree será su contrincante Evander Holyfield.

