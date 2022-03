«Miguel Polo Polo no nos representa»: Ernesto Olave, excandidato a curul afro

in

Toda una polémica es la que se ha desatado tras la elección de Miguel Polo Polo como Representante a la Cámara, tras ganar la curul de la Circunscripción Especial afro, pues algunas personas ya se empiezan a pronunciar al respeto.

Es el caso de Luis Ernesto Olave, el excandidato a la curul afro, quien se pronunció sobre esta elección. “Estamos escandalizados porque Miguel Polo Polo no nos representa”, manifestó a W Radio.

Además, Olave se refirió al mismo medio, sobre las conexiones de Miguel Polo Polo, y las cuales reclaman. “Tenemos información que el representante que estaba por ADA desde que entró a la curul por Colombia Justa Libres se manifestó aliado de Centro Democrático y fue uno de los que incidió para el nombramiento de la señora Judith en el Ministerio de Interior”, indicó.

Por otro lado, tras las declaraciones de Miguel Polo Polo sobre lo que significa ser afro, Luis Ernesto Olave explicó que no solo se trata simplemente de reconocerse como afro.

“No es que cualquier persona diga que se reconoce, si no tienes los rasgos fenotípicos, no te lo dan y se debe demostrar ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio de Interior un arraigo a la cultura, no como asegura Miguel Polo Polo que cualquier persona dice que puede ser afro”, expresó a W Radio.

“Me dio la gana de lanzarme por afro”: Enfurecido, Polo Polo le responde a periodista https://t.co/9Y9LtjKrQz — Minuto30.com (@minuto30com) March 16, 2022

