Miguel Polo Polo amenaza con demandar a Alejandro Riaño por personaje de Juanpis

El candidato a la Cámara de Representantes, Miguel Polo Polo, anunció que demandará por injuria y calumnia a Alejandro Riaño por personaje de Juanpis, quien durante una entrevista con Omar Murillo realizó algunos comentarios.

En dicho capítulo ‘Juanpis’ insinúa que Polo Polo ha robado y lo define como «un negrito, muy chévere… pobre, negro y gay».

«Señor, Riaño. No sé si lo sabía, pero el artículo 220 dice que el que haga a otra persona afirmaciones deshonrosas incurrirá en penas de entre 16 a 54 meses de prisión y en multas de entre 13 a 1.500 salarios mínimos. Yo lo reto a que me muestre una solo prueba de dineros privados o públicos de los que yo me haya apropiado ilegalmente y si no la tiene, lo demandaré», afirmó Miguel Polo Polo.

Finalmente, Polo Polo le sugirió al comediante asistir a un psicólogo y salir del closet, pues considera que Riaño está interesado en él.

«Con respecto a lo de negro, amo y estoy orgulloso de mi color de piel. Y con lo otro, usted dice que yo soy gay, pero al parecer, aquí el que tiene ganas de mí es usted, que no deja de pensarme ni mencionarme», expresó Polo Polo en el video.