Buenos Aires, 9 ene (EFE).- Varios integrantes del Poder Ejecutivo argentino participarán este martes en la apertura del tratamiento en el Congreso de la denominada 'ley ómnibus', proyecto estrella del Gobierno del libertario Javier Milei, informaron fuentes oficiales.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, acudirán al Congreso de la Nación para "comenzar con las explicaciones que los diputados crean pertinentes", señaló este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su rueda de prensa diaria en la Casa Rosada (sede del Gobierno).

El proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, bautizada como 'ley ómnibus' por sus 664 artículos, busca dotar de facultades legislativas al Ejecutivo en virtud de una emergencia pública en diversos ámbitos que regiría hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2025.

Este comenzará a ser analizado hoy en varias comisiones creadas en el seno de la Cámara de Diputados.

El portavoz presidencial reiteró que "la ley no se negocia porque todo va en pos de que los argentinos estén mejor" y, por ello, "se escuchan sugerencias, pero no se negocia".

En ese sentido, el Ejecutivo está convencido de que está en "el camino para salir" de la actual situación "de decadencia" que vive Argentina y, por ello, pide al Poder Legislativo que apruebe el proyecto de ley.

Adorni indicó que el Gobierno de Milei no evalúa "la no aprobación" de la 'ley ómnibus', ya que, agregó, "las explicaciones, las aclaraciones y toda la información que están requiriendo hasta aquí los diferentes actores se está suministrando".

Además, apuntó que, en el caso de que la ley no sea respaldada por el Legislativo, Argentina no "va a estabilizar las variables" económicas.

"Cuando estamos viviendo una situación decadente desde hace muchísimo tiempo, nos cuesta comprender cuál es la postura de alguien que no quiere cambiar, cuál es la razón por la que no quieren acompañar un cambio profundo en esta Argentina que muchos no queremos ver más en términos de indigencia, pobreza o aislamiento del mundo", aseveró.

El Ejecutivo quiere que esta ley, que plantea cambios profundos en ámbitos como el económico, sanitario, judicial o político, esté aprobada antes de finalizar enero.

La Libertad Avanza (LLA), la formación de ultraderecha que lidera Milei, carece de suficientes representantes propios en el Congreso y sus posibles aliados no alcanzan para ganar a la oposición, que puede empantanar sus reformas.

En Diputados, LLA tiene 38 de 257 bancas y en el Senado, apenas siete sobre 72, mientras que Juntos por el Cambio -coalición de centroderecha que respalda el Gobierno de Milei e, incluso, tiene a varios de sus integrantes en el gabinete- cuenta con 94 en la Cámara Baja y 21 en la Alta.

Por su parte, la peronista Unión por la Patria conserva 108 parlamentarios y 33 senadores, por lo que ninguna fuerza tiene los 129 necesarios para el quórum propio o los 37 de mayoría automática en el Senado.

Por: EFE