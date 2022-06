Michelle Bachelet se aparta de la ONU y vuelve a Chile

La expresidenta chilena y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, anunció que no buscará un nuevo mandato en ese cargo y que, en su lugar, volverá a su país.

Bachelet fue elegida para ese cargo en 2018 y tenía la posibilidad de ejercer en un nuevo periodo, pero le comunicó a Antònio Guterres, secretario general de las Naciones Unidos, que no quería ser reelecta.

Por lo anterior hoy se presentí a su última sesión como alta comisionada para los Derechos Humanos y se separará oficialmente del cargo el 31 de agosto de este año.

Aunque se llegó a especular que la alta comisionada renunciaba por las críticas por su visita a China a finales de mayo, en la que se dijo que ese Gobierno aprovechó para hacer propaganda política y ocultar vulneración de derechos humanos, esta alegó otros motivos.

Las razones, según Bachelet, para dejar el puesto y volver a Chile es porque se ha mantenido alejada de su familia por varios periodos, ya que ha fungido como ministra, presidenta en dos ocasiones, directora de ONU Mujeres, presidenta del nuevo y alta comisionada de las Naciones Unidas.

Today, I briefed @UN_HRC, opening my last session as High Commissioner. I will not be seeking a second term for personal reasons. It is time to go back to Chile & be with family. I urge States to identify common ground to achieve solutions to our shared human rights challenges.

— Michelle Bachelet (@mbachelet) June 13, 2022