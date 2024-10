Michael J Fox está listo para actuar y solo espera el guion indicado para su estado que le sume a las producciones su presencia.

Recordado por sus actuaciones en «Lazos Familiares«, «Back To The Future«, «Teen Wolf«, «Spin City» y otras series además de películas, el actor de 62 años aquejado por el parkison sonríe. Afirmando que se encuentra listo para actuar. «Si alguien me ofrece un papel y lo hago y lo paso bien, genial», expresó Michael J. Fox en una entrevista con Entertainment Tonight. «Me dedicaría a actuar si surgiera algo en lo que pudiera poner mis realidades, mis desafíos, si pudiera resolverlo». Para algunos un papel en que su condición real lo haga ver real. Interpretando un papel con altura similar a otros actores con discapacidad que actúan.

Esta noticia emociona y más cuando en los Premios BAFTA en Londres, Michael J Fox hizo una aparición memorable y aplaudida por los asistentes. Sacando lágrimas en redes sociales y demostrando que tiene mucho para dar. Casado con la actriz Tracy Polland, a quien conoció en «Family Ties » (Lazos Familiares), destacan que ha sido su soporte. Incluso ella, compartió que el amor es lo que los une y él ha sido fuerte en todos estos años. Michael disfruta invitaciones a convenciones de fanáticos como Comic Con y otras ferias en las que amigos como «Doc Brown» Christopher Lloyd lo acompaña.

J. Fox en el presente

La entrevista tuvo un momento emotivo, al presentarle un video cuando tenía de 22 años, que quería comer el mundo. Por lo que hizo un comentario bromeando que, «los jóvenes de 22 años son desagradables«. Al verse a sus 62 años donde los planes cambiaron. «Mis objetivos siempre están cambiando. Creo que mi mayor objetivo era formar una familia. Tenemos cuatro hijos increíbles, y eso ha sido lo más importante». Ahora lo dicho en el 2023 de terminar su carrera ha cambiado con el deseo de querer actuar.



