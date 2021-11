¡Pilas! El Metro de Medellín cambiará de horario este domingo

Este domingo 28 de noviembre el Metro de Medellín, no comenzará a prestar su servicio a partir de las 5 de la mañana como es habitual sino a las 6: 00 A.M. ¿Por qué?

Daniel Herrera, jefe del sistema operativo del Metro de Medellín, explicó el motivo de la decisión, «debido a que este día iniciaremos la operación ya con el nuevo sistema de señalización en nuestro sistema ferroviario».

El servicio en el Metrocable no cambiará

La la operación cambiara su horario en las líneas A y B de trenes, las líneas 1, 2 y O de buses y al Tranvía de Ayacucho.

El Metro, también dio a conocer que los Metrocables no tendrán cambios en el horario debido a que los domingos comienzan a prestar servicio entre las 8:30 a.m. y las 9 a.m., según la línea

Indicaron que el trabajo para la renovación de la señalización comenzó en 2018 y durante las últimas semanas se han realizado múltiples pruebas en el horario no comercial del Metro con el fin de no afectar la prestación del servicio, sin embargo, para su puesta en operación final es necesario modificar el horario de inicio este domingo 28 de noviembre.

Dato: La empresa explicó que este proyecto de modernización de señalización se comenzó a gestionar desde 2018 y garantizará la confiabilidad del servicio hasta 2040.

¡Estamos muy emocionados! 🤩 En 2⃣ días comenzará a operar nuestro modernizado sistema de señalización ferroviaria. 🛤️ Un avance significativo para el transporte público masivo de nuestra ciudad-región, al nivel de los más grandes del mundo. 🌎 pic.twitter.com/MCQINgfZnD — de Medellín (@demedellin) November 26, 2021