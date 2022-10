Mesera boleteó a un cliente «infiel», estaba sentado con una mujer

in

La mesera le dedicó un video al hombre “infiel”, quien estaría con una mujer comiendo; eso no le impidió darle su número a la chica.

«Si tú y tu novio vienen a comer al Hooters del centro de Dallas (Estados Unidos) y me toca ser su mesera: no sé cómo carajo tu pareja logró hacer esto. Pero lo voy a exponer», inició contando la mesera.

A través de la red social TikTok publicó el video en el que contó como el ‘avispado’ hombre le dio su número de celular.

«Cuando él me entregó la propina en la mano, también me dio un pedazo de papel. Luego de que se marchara del establecimiento, descubrí que en el papel se hallaba escrito su número», expresó la joven mesera.

Al finalizar el video, la mujer dice que no entiende como hizo el hombre para darle el papel con su número de contacto sin que la mujer no se percatara de la hazaña, «No sé cómo hizo él para que no te dieras cuenta».