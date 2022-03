Por estos tiempos en Liverpool no se cambian por nadie tras su exitoso fichaje y actual figura, es por eso que tras la goleada de la Selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana no dudaron en destacarlo.

Y es que ‘Lucho’ no solo es el encargado de hacer los goles sino que también los pone; contra Bolivia mostró su magia y expuso toda su personalidad en el escenario. El extremo abrió el camino al triunfo y acabó con la mala racha de siete partidos sin gol en la Selección.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Liverpool publicó: «Abriendo el marcador en el triunfo 3-0 de Colombia sobre Bolivia anoche», publicación que acompañaron de algunas fotografías de la celebración de Díaz en el Metropolitano.

Liverpool simplemente se deleita en la distancia, mientras que sus seguidores comentan: «¡Qué jugador!».

Opening the scoring in Colombia's 3-0 success over Bolivia last night 🇨🇴

Well in, @LuisFDiaz19 😍 pic.twitter.com/xtsc4nNbTB

— Liverpool FC (@LFC) March 25, 2022