Así fue le mensaje de Hassam a su expareja en el Día de la Madre

Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido como Hassam, le envió un mensaje a su madre y a su expareja por el Día de la Madre. Sin importar que Tatiana Orozco y el humorista se separan hace varios meses, el aprovechó el día para felicitarla en la importante fecha por haberle dado el regalo más grande de su vida, sus dos hijas.

Hassam también mencionó a su madre, la señora Blanca Lucía, quien falleció hace tres años.

“Mi amada madre Lucía se fue al cielo en 2019, ese año fue el último en que celebramos su día. Hoy mis dos princesas, Mary y Tutty, que me recuerdan a diario el amor y la misericordia que Dios me tiene, me impiden olvidar que a pesar de cualquier problema fue su mami Tatiana Orozco quien me regaló el más grande privilegio que un hombre pueda recibir: ser papá. Feliz día, Tata, y feliz día a todas las mamitas que lean este mensaje”, escribió.

Recordemos que Hassan hace varios meses anunció que se separó de su esposa. “Tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo y con las niñas, pues porque se mamó, se aburrió y se vio en una situación complicada provocada por mí”, expresó Hassam.

Además, dijo que “Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y esto Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil, ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”.