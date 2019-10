¿Mejor Malo Conocido? o ¿Bueno Por Conocer?

¿Qué pasa en Cali? es innegable que las encuestas en la sucursal del Cielo, no están siendo un indicador fiable para la toma de decisiones, pero sobre todo no han sido capaz de decantar la balanza hacia un candidato específico o más bien la empatitis entre Roberto Ortiz “El Chontico” y Jorge Iván Ospina tiene a los caleños con la incertidumbre ¿por quién votamos?, algunos se aferran de proverbios populares tales como: “mejor malo conocido, que bueno por conocer” o la frase campeona del conformista y cómplice “es que él robó, pero al menos hizo” para referir su preferencia por el ex alcalde.

Echemos para atrás y veamos el malo conocido ¿Qué hizo? se autodefine animalista, pero se hizo el de oídos sordos, ante los colectivos defensores de animales que le pedían acabar con la cabalgata de la feria ¿animalista en dónde?, sí quién quitó la cabalgata fue Rodrigo Guerrero.

Cali le debe el Salsodromo, muy bello por cierto, pero recuerdan su frase “es que 60 mil pesos, no es tan caro” 60 mil pesos que generaron una mayor segregación social, en torno a la feria; y eso que dice ser el candidato de “los pobres”.

Ahora es todo un medioambientalista defensor del agua, quién con manguera en mano va e hidrata los cerros tutelares de la ciudad, para las fotos, pero siendo alcalde desacató una orden de cierre de las minas de oro ilegal de los farallones, que contaminaban las aguas del río Cali y le valió una orden de arresto de 2 días de un tribunal.

El malo conocido dice preocuparse por el tejido social, pero siendo alcalde la procuraduría ordenó suspenderle por 6 meses precisamente por no asistir a las sesiones del Consejo Municipal de Política Social, donde se discuten aspectos de protección integral a los niños, niñas y adolescentes; obvio, es que eso no deja rédito económico, seguramente.

Ahora bien, que no se nos olvide, sus 21 Megaobras que en realidad son ocho, ocho obras que dejaron a miles de caleños endeudados, con embargos, donde se les arrebató su único patrimonio y herencia, sus casitas.

Dejemos la memoria cortoplacista, los dineros públicos no pueden manejarse para beneficio de un círculo reducido, temido e impermeable, eso es algo, con lo que no pueden comulgar los caleños y de lo que están mamados, en el mandato del malo conocido, hay además de investigaciones e imputaciones, un mancha negra y no es precisamente Juan Carlos Martínez, sino su afán nepotista de usar el poder para encumbrar las aspiraciones políticas de su hermano, lo hizo senador, siendo el alcalde ¿Qué querrá ahora?

Nuestro bueno por conocer Roberto Ortiz “el Chontico”, lleva tres décadas esforzándose por desarrollar su empresa en la ciudad, generando empleo a más de 3000 familias que con ello tienen su sustento y pueden solventar sus hogares, ha hecho obras de infraestructura en la ciudad, sin ser político de carrera, construyó de su propio bolsillo un barrio entero; para las madres cabeza de familia, su apuesta siempre ha sido lo social, de allí su apoyo a enorme cantidad de fundaciones de mujeres, defensores de animales, de personas en condición de discapacidad, etc., no en vano el famoso Héroe CNN 2018 Jeison Aristizábal le respalda de manera decidida.

Por último, se me olvidaba, los dos han sido congresistas, Roberto Ortiz Representante a la Cámara y Senador; Jorge Iván Senador famosísimo por ser uno de los que votó en favor de aniquilar la clase media y baja con el incremento del IVA al 19%.

en resumen y para finalizar estamos ante una dicotomía sencilla, votar por alguien que hizo perder su vivienda a miles de caleños o votar por quién dio vivienda a otros miles de caleños; votar por quién con retórica dice defender los intereses del pueblo o mejor por quién siendo del pueblo, trabaja y beneficia a miles con su esfuerzo; aquí estamos frente a un malo conocido e imputado, y un bueno conocido como empresario y seguramente el mejor bueno por conocer cómo mandatario Roberto Ortiz “el Chontico”

@MarioFX_