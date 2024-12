Mefi Boset Rave Gómez es el nuevo personero de Medellín

Con 20 votos a favor, los concejales de Medellín eligieron a Mefi Boset Rave Gómez como Personero de Medellín, quien ganó el concurso de méritos.

La elección se dio luego de las diferentes polémicas que rodearon el concurso de méritos para elegir al jefe de la Personería de Medellín para los próximos cuatro años.

“Nunca había escuchado tantas veces seguida mi nombre en un momento tan importante y me hizo acordar de la historia de mi nombre, Mefi Boset es un nombre judío, y hay una historia que dice que a Mefi Boset lo manda a llamar y hoy la ciudad me ha mandado a llamar a mi para servirle y he comprometido mi palabra de que debían de buscar un hombre honesto para que este al frente de la Personería”, dijo luego de la elección.

El nuevo funcionario se posesionará en las próximas dos semanas e iniciará su periodo en marzo.

El sucesor de William Yeffer Vivas Lloreda, quien renunció al concurso de méritos para ser reelegido, es abogado especialista en Derecho Administrativo, en Procesal Penal, en Contratación Estatal y Cultura Política Pedagógica de los Derechos Humanos, y magíster en Derecho Administrativo, Procesal Penal y Teoría del Delito.

