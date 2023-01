[VIDEO] Médicas renegaron del municipio antioqueño en el que estaba haciendo el año rural

in

Hay una indignación colectiva en el municipio de El Bagre, Antioquia, por las publicaciones de dos médicas que hacían el año rural en uno de los centros médicos de la localidad.

Una de las médicas abrió un hilo en Twitter contando sus experiencias negativas en sus casi seis meses de estadía en el municipio antioqueño, una de sus colegas la apoyó y ambas fueron rechazadas por la comunidad, ¿qué sucedió?

En los textos, una de las mujeres dice: «qué gono#$ de entrega de turno estoy que mato a un hpta rehén o en su defecto un paciente».

A la lista de publicaciones, una de ellas le sumó la critica a las inundaciones registradas en el municipio, ciudadanos que lloran por la muerte de un familiar mientras ella trabaja; que su primera noche la pasó en un motel porque para ella fue lo más decente que encontró, que no le entendieran su letra; entre otras cosas.

En redes hubo quienes las apoyaron pero fueron más quienes rechazaron estos comentarios.

Uno de sus apoyos fue al parecer, por parte de una de sus colegas quien arremetió contras los escritos en contra de su compañera, «se atacaron los del pueblo del pescado porque les dijeron la verdad, tienen un pueblo horrible, abandonado por el estado y no es motivo de orgullo que les toque sobrevivir a diario en este lugar tan agreste».

El rechazo de la comunidad a las médicas

Al instante ciudadanos les comentaron y rechazaron contundentemente sus comentarios sobre su territorio.

Julio Cesar Sampayo, exconcejal, le contó a Minuto30 que la comunidad en general se molestó con las profesionales de la salud, «nosotros como ciudadanos estamos indignados con ese tema (…) nos dimos cuenta que tuiteaba a cada rato, denigrando al pueblo y de la profesión que tiene.

Y añadió, «si uno estudia eso es porque le apasiona y no para burlarse de lo que le pase a los demás».

Además reveló que las medicas en formación no tuvieron tantas incomodidades porque prestaban sus servicios en la cabecera municipal y no en alguna zona apartada. Además no estuvieron amenazadas ni nunca les pasó nada que atentara contra su vida.

A las voces de rechazo se sumo la Alcaldía Municipal que emitió un comunicado, «manifestamos nuestro rotundo rechazo a los calificativos expuestos en la publicación difundida y defendemos el municipio de El Bagre, su territorio y sus habitantes, los cuales han sabido forjarse y salir adelante a pesar de los problemas sociales y de orden público«, escribieron.

Por su parte, la clínica en la cual las dos médicas prestaban sus servicios confirmó que fueron retiradas de sus cargos y lamentó lo ocurrido, «es por ello que la clínica ejecutará las respectivas diligencias disciplinarias y jurídicas a nivel interno y en coordinación con los entes territoriales del orden local y departamental».

Las dos mujeres al salir de la entidad fueron fuertemente abucheadas y tuvieron que ser escoltadas.

