[Video] En Medellín oraron para que paren ya los ataques a la Policía

in

Familiares y amigos de policía se dieron cita a las afueras de la Escuela de Policía Carlos Holguín, en Medellín, para rechazar los ataques contra la Policía en todo el país que ya ha terminado con la vida de 25 uniformados.

Video: cortesía

Cerca de 200 personas entre ellos algunos niños y con camisetas, velas y flores se reunieron para rechazar los ataques a los uniformados.

Uno de los momentos más contundentes fue en el que todos al unísono decía, «no más indiferencia del Gobierno», con esto, aseguraron que le pedían al Gobierno Nacional garantizar la seguridad de los uniformados que cuidan de los ciudadanos.

Yomaira Pava, es madre de un policía en servicio y dijo «que por favor me devuelvan a mi hijo, está muy lejos de aquí y temo que le vaya a pasar algo, él tiene su hijo, su esposa, su familia, me tiene a mi que soy su mamá y todos los necesitamos y también pido por todos los policías, que Dios los proteja y los cuide (…) no más muertes».

Adriana Martínez, esposa de un uniformado, le dijo a los micrófonos de Noticias Caracol, «es esa angustia todo el tiempo de pensar qué me le van a hacer en la calle, si va a llegar bien, si el bandido que le dio por quitarle la vida va a pensar en que tiene una esposa, que tiene unos hijos, que tiene mamá, que tiene hermanos, que tiene una cantidad de gente que lo espera».

Por su parte el general Gustavo Franco, comandante de la Región 6, agradeció a la comunidad por la solidaridad y los mensajes de aliento.

Lea también:

La imagen del policía orando ha recibido cientos de mensajes en solidaridad a la Institución. https://t.co/B6zGPsbEC2 — Minuto30.com (@minuto30com) July 25, 2022

Para leer sobre otros hechos en Medellín, clic AQUÍ.