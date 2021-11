¿Está de acuerdo? El nuevo toque de queda que se plantearía en Medellín en caso de ser necesario, pero no para todos

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habló sobre el que podría ser el cuarto pico de contagio en la capital de Antioquia, y aseguró que si se deben tomar medidas para mitigar los contagios, no podrá ser para toda la población.

El mandatario dejó claro que la ciudad no resiste un encierro más, y que por eso no es viable realizar toques de queda generales, y más teniendo en cuenta que se ha avanzado en la vacunación, lo que ayuda a que los índices de contagio no se disparen.

Sin embargo, dejó claro que los casos sí pueden subir, especialmente por las personas que no se han querido vacunar, y aseguró que para ellos sí podría haber toque de queda, siempre y cuando la situación se ponga pesada: «las restricciones serán para las personas no vacunadas, que van a tener problemas para poder entrar a restaurantes, para entrar a lugares públicos y si la cosa se agrava, vamos a ponerles toque de queda a ellos. Es una decisión personal vacunarse o no vacunarse, pero si eventualmente el problema de contagios llegara a aumentar y estuviera concentrado en los no vacunados, obviamente pondríamos restricciones en los no vacunados».

Medellín avanza en su vacunación

Sin embargo, pese a que hay contagios, las cifras de vacunación van bien en la ciudad, y es un punto a favor, pues van más de 3 millones de dosis aplicadas, entre primeras, segundas y terceras dosis. Sin embargo, se debe trabajar para que las personas que no han querido recibir la vacuna, lo hagan, pues la Alcaldía ha desplegado unidades móviles hasta los puntos de más difícil acceso para que las personas acudan sin excusa a esta cita.

Este es el último reporte de la vacunación en Medellín, que avanza de buena manera.

