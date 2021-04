¡No hay nada! Medellín se quedó sin vacunas, y ya no podrá aplicar más primeras dosis

Un preocupante panorama tiene Medellín, luego de que las autoridades aseguraran que este jueves, 22 de abril, se pararía el plan de vacunación, por falta de dosis.

Sobre esta situación, el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, confirmó que para hoy quedaban poco menos de 2.000 dosis para los mayores de 65 años, y que con eso se acabarían los insumos, por lo que en los próximos días se frenará el proceso.

El funcionario envió un claro mensaje a los ciudadanos, para que a partir de hoy no asistan a los puntos de vacunación masivos, donde no se requiere cita previa, pues ‘perderán la ida’, ya que no hay dosis.

En contexto: ¡Atención! Por falta de vacunas, suspenden aplicación de dosis en algunas IPS de Medellín

Medellín sí tiene más dosis, pero no las puede aplicar a pacientes nuevos

Medellín ha recibido 400.000 dosis de las diferentes vacunas contra el covid-19 compradas por el gobierno nacional, y de ellas quedan disponibles cerca de 45.000, que están guardadas, pero que no pueden ser distribuidas a pacientes nuevos.

La razón, según lo explicó Restrepo, es que de esas 13.000 están destinadas solo al personal médico, y las restantes son exclusivamente para las segundas dosis, según los lineamientos del Ministerio de Salud.

Así las cosas, Medellín espera aplicar las dosis restantes antes del medio día, y en el caso de las 45.000 reservadas, durante el fin de semana.

Este viernes llegarán a la ciudad cerca de 45.000 nuevas dosis, pero esas también están destinadas solo para segundas aplicaciones, por lo que, según las cuentas de Restrepo, a la capital de Antioquia le tocará esperar, mínimo, hasta el 27 de abril, cuando el Gobierno Nacional anunció la llegada de un millón de dosis al país, de las cuales arribarían a la ciudad cerca de 70.000 dosis.