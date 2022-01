El Ministerio de Salud expuso recientemente que cambiará algunos lineamientos sobre el aislamiento preventivo y la toma de pruebas de COVID-19, medidas que la Alcaldía de Medellín acatará.

Sobre el aislamiento el Ministerio de Salud anunció que en el caso de las personas que presenten síntomas relacionados con un cuadro de COVID-19, especialmente con ómicron, deben aislarse por 10 días, no 14 como antes, no importa si están vacunadas o no.

Lo anterior comprende cualquiera de los síntomas, ya sea flujo nasal, fiebre, dolor de cabeza u otros, y el aislamiento tiene que hacerse lo más temprano posible para que el virus no se transmita a más personas.

En cuanto a las personas con síntomas que tengan comorbilidades, los mayores de 60 años o los niños menores de tres años, deben consultar con su EPS o IPS para que se les realice seguimiento médico y los exámenes necesarios.

Lo anterior quiere decir que no todas las personas tendrán que realizarse la prueba de COVID-19.

El ministro @Fruizgomez presentó la actualización de los lineamientos de pruebas y tiempos de aislamientos que Colombia adoptará a partir de la fecha, basados en el consenso de expertos y la evidencia científica que hoy tenemos. pic.twitter.com/1rDewFqjU0 — MinSaludCol (@MinSaludCol) January 7, 2022