Inició la intervención de más de 67.000 metros cuadrados de la vía Carabobo Norte

in

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció el inició de la intervención integral de más de 67.000 metros cuadrados de la vía Carabobo Norte, las cuales se desarrollarán en cuatro etapas entre el Jardín Botánico y el Puente de la Madre Laura.

Dicha renovación, en la cual se intervendrán vías y andenes, y la construcción de ciclorrutas y zonas verdes, hacen parte de las obras que mejorarán las condiciones de vida de quienes habitan y transitan por este sector de la comuna 4-Aranjuez.

«Hay que invertir en el norte, hay que pagar esa deuda histórica que hay con el norte de la ciudad. Esa deuda histórica tiene varias caras, una de ellas tiene que ver con ciclorrutas. Queremos construir ciclorrutas en el norte de la ciudad, andenes, sistemas masivos de transporte y por eso este proyecto es mucho de eso y va a mejorar la movilidad», expresó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Además, se construirán 600 metros de vía nueva y el mejoramiento de 3.26 kilómetros de vía ya existentes para impactar de manera positiva la movilidad vehicular de Medellín , con la cual, se beneficiarán 145.000 habitantes de las comunas 2 y 4 de forma directa.

“Tenemos todo el corazón puesto en el norte de la ciudad y, por eso, uno de los grandes retos de 2022 es la intervención de la vía Carabobo, también conocida como vía a Zamora. No solo vamos a reconfigurar el tema de las vías vehiculares, sino que crearemos nuevos espacios para quienes caminan o se mueven en bicicleta. Así el espacio público cobra vida en lugares donde hoy no existe por donde moverse de manera no motorizada”, expresó la secretaria de Infraestructura Física de Medellín, Natalia Urrego Arias.

El gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Wilder Echavarría Arango, destacó que previo al inicio de la obra se adelantó una avanzada social en el territorio con más de 25 socializaciones a comerciantes, habitantes, líderes e instituciones. Además, se desarrolló una jornada de empleabilidad en la zona, donde se recogieron cerca de 100 hojas de vida para la contratación de mano de obra local.

“Este es un proyecto que no solo mejorará el espacio público en este sector de la ciudad sino que brindará oportunidades de empleo a muchos habitantes del área de influencia”, agregó el Gerente de la EDU.

Medellín también se fortalece con este proyecto ya que las obras contemplan la siembra de jardines y de 1.600 árboles. En total, el área de intervención será de 67.724 metros cuadrados y la inversión hecha por la Alcaldía será cercana a los $43.000 millones.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es proteger la democracia y esperamos que así lo haga en nuestro caso.” https://t.co/HygBKk7FCL — Minuto30.com (@minuto30com) February 21, 2022

Para leer más noticias, haga clic Aquí