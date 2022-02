[Video] «Llevo un día en Medellín y ya estoy mamado», dice Venezolano al subir una lomita en Aranjuez

Un usuario de Tik Tok que ha dejado claro en sus publicaciones que es ciudadano venezolano hizo una publicación en la que dice que está ‘mamado’ en Medellín y varios comentarios le llegaron.

El venezolano grabó otro video desde la Plaza de Botero

En la grabación se le ve subiendo una loma en Aranjuez y con voz agitada dice, «Una guevo#%& un día en Medellín y ya estoy mamado» y después se le sale la palabra «parce».

El video tuvo reacciones principalmente de sus paisanos, algunos de ellos coincidieron en afirmar que aunque ya han estad en la ciudad varios años, no se acostumbraban a la capital antioqueña; otros más solo lo tomaron jocosamente y le comentaron que podría tomar las caminatas como parte de una rutina deportiva.

«Medellín es bello para vivir y también es bueno para hacer ejercicio aunque no te guste», «yo llevo un año y no me adapto aún», «bienvenido a Medellín», «me desanimaste ya no quiero vivir allá»; fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Pasaron unas horas de esta publicación y el extranjero subió otro video pero esta vez desde la Plaza Botero y quiso resaltar la belleza del lugar pero también terminó calificando las esculturas diciendo: «tiene unas estatuas raras, bastantes antiguas pero son muy bellas».

En contraste a sus palabras dichas en los videos, el joven aseguró al responder los comentarios de sus seguidores que no es su intención no es irse y que le parece espectacular la ciudad, «si vale, pero ey, Medellín es espectacular (…) es bello», escribió.

