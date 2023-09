VIDEO. Medellín cumplió 8 días consecutivos sin homicidios y ya acumula 491 no consecutivos en la administración

in

Durante el Consejo de Gobierno de este lunes, el alcalde Distrital Daniel Quintero Calle confirmó que Medellín no se han registrado homicidios durante los últimos ocho días, una estadística muy cercana al récord histórico que tiene la ciudad con 10 días consecutivos, alcanzado también durante esta administración.

“¿Cuál es la esperanza? Digamos es que no haya homicidios en una ciudad donde viven cuatro millones de personas y duermen dos millones y medio. No es fácil. Viven el día a día. Entonces es que no pase nada en ninguna casa, que ningún habitante de calle se pelee con otro habitante, todo es complejo y obviamente también la criminalidad en general, que hay que mantener la raya y eso es un trabajo duro. Cuando uno llega al lunes con una semana sin homicidios, tiene muy buenas perspectivas de que suba más, vamos a ver, porqué lunes, martes y miércoles son más calmados. Esta mañana amanecimos sin homicidios” expresó el alcalde, Daniel Quintero Calle.

De acuerdo con las cifras de las autoridades, de Policía Metropolitana, Fiscalía Seccional y Medicina Legal, el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín confirmó, además, que en 2023 se han registrado 102 días no consecutivos sin homicidios, cifra que no solo es un récord durante este periodo, sino que se convierte en el cuarto año con esta variable sostenida a la reducción. Desde el año 2020 se han registrado 491 días sin homicidios en la ciudad.

Como comparación histórica en 2009 solo hubo dos días sin homicidios en Medellín, en 2010 no hubo ninguno, en 2013 hubo 36.

Según un reciente informe de Excelencia en la Justicia, en Colombia se presenta un homicidio cada 40 minutos. En Medellín este cálculo está muy alejado del promedio del país. La estadística advierte que en la ciudad se comete un homicidio cada 1.354 minutos, aproximadamente cada 22.5 horas.

“En Medellín este informe no aplica. Llevamos ocho días sin homicidios. Los días que más homicidios ocurren en la ciudad son los domingos y el lunes, pero en la madrugada producto de las reuniones y los excesos del fin de semana, que por eso podemos decirles que los homicidios por lo general hoy día son producto el 57% de la intolerancia. Pero igual ya vamos en el 45% esclarecimiento de los homicidios, 195 capturas por este delito este año, 118 casos esclarecidos, que sabemos que cometió el delito, los delitos de impacto también siguen en reducción. También contarles que las 16 comunas a la fecha, en lo que llevamos de este gobierno, 12 tienen reducción del homicidio, cuatro no, pero esas cuatro que no tienen es por temas de intolerancia. De los cinco corregimientos, cuatro tienen reducción”, dijo el Secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo Ossa.

A la fecha, la reducción de este delito se mantiene en un 2 % consolidado frente a 2022, consolidando los cuatro años menos violentos en la historia de Medellín.

Actualmente, de manera articulada con la Policía Metropolitana y la Fiscalía Seccional, se realizan intervenciones especiales en las comunas de Robledo y Manrique, con la participación de más de 300 uniformados en acciones que han golpeado a grupos delincuenciales y cuyos resultados se conocerán en el transcurso de la semana.

