¡El poderoso sin el Atanasio! Independiente Medellín está en búsqueda de sede para fechas 3 y 6 de la Conmebol Sudamericana

El Deportivo Independiente Medellín notificó por medio de comunicado oficial que está en búsqueda de sede para albergar los compromisos de las fechas 3 y 5 de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana debido a que el estadio Atanasio Girardot no estará disponible debido a que se encuentra separado para otros eventos programados por la administración del mismo (conciertos).

De esta manera el Independiente Medellín informó de las alternativas que se ha planteado para jugar como local en ambos compromisos:

→Estadio Alberto Grisales de Rionegro: Cumple con la condición definida para aforo, pero no con lo establecido para traslados de ciudades. Tampoco cuenta con la totalidad de los requerimientos técnicos y tecnológicos (como el internet en arcos y otras zonas del estadio) en lo que tiene ver con instalaciones, lo que significaría realizar adecuaciones.

→Estadio Ditaires de Itagüí: No cuenta con el aforo mínimo solicitado para esta fase del torneo, por lo tanto, queda por fuera de las opciones posibles para competir.

→Estadio Polideportivo sur de Envigado: Cumple con la condición definida para aforo, pero no cuenta con la totalidad de los requerimientos técnicos y tecnológicos (como el internet en arcos y otras zonas del estadio, además de las condiciones de luminarias) en lo que tiene ver con instalaciones, lo que significaría realizar adecuaciones.

→Estadio Palogrande de Manizales: Cumple con la condición definida para aforo y el acondicionamiento técnico y tecnológico de las instalaciones, pero no con la altura requerida.

→Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira: Cumple con las condiciones anteriormente descritas además de las otras expresadas en el Manual.

Des esta manera las directivas del Medellín informaron que una vez tengan claridad sobre las fechas exactas a disputar ambos compromisos informarán cual fue la decisión final tomada por el equipo.

Requisitos Conmebol para los compromisos de Medellín en Sudamericana

*Aforo: superior a 10.000 asistentes de acuerdo con el numeral 4.1

*Traslado de partidos: En ningún caso los partidos podrán ser trasladados a ciudades con una altura sobre el nivel del mar (ASNM) mayor a la existente en la sede original, según el numeral 4.2.1.1

*Acondicionamiento técnico y tecnológico de las instalaciones: requerimientos asociados a camerinos, salas para árbitros, internet en diferentes zonas del estadio, sala de prensa, sonido, entre otros expresados en el Manual.

