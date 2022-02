¡7 partidos en 30 días! Con Liga y Copa Sudamericana Independiente Medellín enfrentará difícil calendario en marzo

Independiente Medellín tendrá un calendario complicado para el mes de marzo donde enfrentará Copa Sudamericana y lo habituales compromisos de la Liga Betplay.

Serán un total de 7 partidos a lo largo de entre 28 o 30 días, lo que significa un compromiso cada 4 días aproximadamente. Además de enfrentar rivales de peso, história y categoría como lo son Atlético Nacional en el clásico paisa, Millonarios y América en una doble pelea dado que con la mechita jugará ambos campeonatos.

En este orden de ideas el estratega uruguayo Julio Avelino Comesaña, aprovecha al máximo esta «semana larga» previo al compromiso con Águilas Doradas para descansar y formar desde la parte física a sus dirigidos pensando en lo que se viene.

Compromisos del Independiente Medellín en marzo

→ Martes 1 – 7:35 pm: DIM vs Águilas Doradas.

→ Domingo 6 – 8:15 pm: Atlético Nacional vs DIM.

→ Miércoles 9 – 7:30 pm: Independiente Medellín vs América de Cali (Copa Sudamericana).

→ Miércoles 16 – 7:30 pm: América de Cali vs Independiente Medellín (Copa Sudamericana).

→ 20 de marzo (por confirmar hora/fecha): América de Cali vs DIM.

→ 23 de marzo (por confirmar hora/fecha): DIM vs Millonarios.

→ 27 de marzo (por confirmar hora/fecha): Deportivo Pereira vs DIM.

