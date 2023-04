«Me sacaron cuchillo»: A Carlos Baez, lo robaron en zona rosa de Bogotá

in

El actor Carlos Báez, reconocido por su participación en MasterChef Celebrity y muy amado por sus papeles interpretados, contó hace poco, que fue víctima de un robo en un reconocido sector de Bogotá, donde incluso le sacaron un cuchillo para que no reaccionara.

En una entrevista el actor dijo: “Me robaron el celular el viernes en la calle 85 con 14, acá en Bogotá. Se me acercó un man con unos papeles y empezó a hacer sonidos; luego, fui a ver, y me había sacado el celular”.

Además, luego se dio cuenta de que le habían sacado el celular e identificó al ladrón, pero al reclamarle la situación casi se sale de control.

«Me devolví, le pedí el celular y el man que no, que no lo tenía. Después de un rato sacó un cuchillo y me amenazó. Pues nada, lléveselo, qué más puede hacer uno», concluyó el actor.

