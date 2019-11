“Me estoy comiendo a Luisa”, fuerte comentario de Pibe Bueno, ¿no?

Un fuerte comentario del cantante de música popular Pipe Bueno sobre su relación sentimental con la influencer Luisa Fernanda W se ha vuelto tendencia viral en las redes sociales colombianas.

Y es que tras una semana bastante agitada en la que se filtraron más detalles sobre la situación de ambos, Pipe fue Pipe fue interpelado en Bogotá para los micrófonos de una emisora nacional sobre el particular.

La respuesta fue explosiva de por sí, pues el cantante fue directo al grano para referirse a los rumores que siempre lo vinculan con alguien: “Han dicho que soy gay, no me jodieron por lo de Maluma y ahora porque me estoy comiendo a Luisa”.

Fue sino decir eso para que en redes sociales la cosa tomara todos los tonos posibles, unos de burla y otros de crítica.

La relación ha sido bastante criticada por los internautas, pues Bueno era amigo del fallecido Fabio Legarda, quien era el novio de la joven paisa.