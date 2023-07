«Me creía cero tóxica hasta que veo esta FOTO»: A Claudia Bahamón le dan palo por confianza entre amiga y su esposo

in

La presentadora y modelo Claudia Bahamón dio de qué hablar al publicar una fotografía en la que sale su esposo, Simón Brand, con la modelo Catalina Maya.

El abrazo que le dio Catalina Maya al esposo de Claudia Bahamón ha generado controversia en redes sociales, ambos salen en una playa y debajo del agua.

“Me creía cero tóxica hasta que veo esta foto”, “Creo que ahí no están claros los límites”, “Catalina dice a Claudia: tranquila Claudita aquí te lo estoy cuidando el es de un juicio”, “Si no sufre la esposa porque sufre el resto del mundo.. no entiendo”, dicen en los comentarios de la publicación de Claudia Bahamón.

