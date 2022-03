VIDEO. Mauro Castillo le cantó en inglés a niña con síndrome de Down

El intérprete de la canción No se habla de Bruno, de la película Encanto, Mauro Castillo sorprendió a una niña estadounidense con síndrome de Down. Con un estilo de performer el colombiano dejó paralizada a la niña con capacidades especiales.

El video fue compartido a través de Twitter y varios internautas felicitaron al cantante colombiano por la ‘improvisación’ y el detalle que tuvo con la niña. Además, lo halagan por su aparición en los Premios Óscar.

El video fue publicado con este escrito, “Me encontré con @maurocastillo justo después de su actuación en los Óscar y él le cantó con gracia la canción favorita de mi hija. #WeDontTalkAboutBruno #Encanto”.

Eric Jensen compartió el video del momento que vivió su hija, gracias al noble gesto de Castillo.

Ran into ⁦@maurocastillo⁩ straight off his #Oscars performance and he graciously sang my daughter’s favorite song to her! #WeDontTalkAboutBruno #Encanto pic.twitter.com/bza0CwbD63

— Eric Jensen (@Rock1029) March 28, 2022