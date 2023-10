“Mi alianza es con los ciudadanos, yo no hago acuerdos politiqueros”: Mauricio Tobón

in

Mauricio Tobón, candidato a la Gobernación de Antioquia, fue enfático al afirmar en el último debate realizado por Teleantioquia, que su alianza es únicamente con los ciudadanos y que las alianzas que se han dado en los últimos días solo buscan cuadrar contratos y puestos negociando a Antioquia.

“Los mismos candidatos reconocen que no hago parte de ninguna alianza politiquera y les agradezco que no me inviten porque detrás de ellas están cuadrando puestos y contratos. A espaldas de los ciudadanos están negociando Antioquia”, indicó Tobón.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

En medio del debate, Tobón el envío un mensaje a los ciudadanos: “no crean que ellos (Luis Pérez, Julián Bedoya, Luis Fernando Suárez, Juan Diego Gómez, Andrés Julián Rendón) están negociando cómo brindarles un mejor futuro a ustedes, mejorar su educación, su salud o sacar adelante mejores obras de infraestructura. Lo que están haciendo es ver cómo se llenan los bolsillos, lo mismo que han hecho en los últimos años”.

Al finalizar, Tobón expresó: “soy el candidato que va a ganar, soy el candidato de los antioqueños, soy el candidato que le quitará los políticos la robadera, la chequera que les sirve, gracias a estas alianzas, para llenarse los bolsillos. Vamos a recuperar Antioquia, vamos a recuperar el dinero para servir a la educación, a la salud, al progreso, al bienestar de nuestros niños. Vamos a acabar de una vez con esas maquinarias electorales que lo único que hacen es hacernos más pobres e infelices. Vamos a hacer con ese voto libre que Antioquia sea grande y vamos a cuidarla entre todos los ciudadanos. Mandemos al carajo de una vez por todas a estos politiqueros”.

A dos días de las elecciones, no hay nada definido para la Gobernación de Antioquia y según las últimas mediciones Luis Pérez y Mauricio Tobón llegarán a la recta final de la contienda por el primer cargo del departamento.

Para más noticias de Mauricio Tobón.