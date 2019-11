Matthew Perry, el eterno Chandler Bing de ‘Friends’, preocupa a sus fans por estas lamentables fotos

El actor Matthew Perry, quien interpretó por 10 años a Chandler Bing en la famosa serie ‘Friends‘ dejó atónitos a sus seguidores por estas fotos en las que sale con un a imagen lamentable. ¿Recayó en sus adicciones?

Esta es la pregunta que todos se están haciendo luego de ver las fotos que ya son virales en redes, en las que se ve a Matthew completamente desaliñado con ropa extremadamente grande para su talla y un rostro que hace recordar sus peores días de adicto al alcohol y el vicodim.

Es de conocimiento público que Perry ha luchado durante más de 30 años contra sus adicciones y ha estado en varias ocasiones en rehabilitación, al punto de confesar que no recuerda casi nada de las últimas temporadas de ‘Friends‘, donde compartió set con Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

En las fotos aparece en una calle de Los ángeles hablando con una mujer que aún no se ha identificado. Además, Perry ya había sido noticia por poner en venta una de sus propiedades en Nueva york y se dice que ha tenido quebrantos de salud fuertes este año, como en los primeros meses de 2019 que tuvo que ser intervenido de urgencia por unas perforaciones en su sistema digestivo.

the lighting in this pic makes Matthew Perry’s hair look a lil’ Joker-y pic.twitter.com/rrYCn78S0Y

— Gobble Rick 🦃 (@PlunkettPrime) November 5, 2019