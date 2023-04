in

Tras su separación de la presentadora deportiva Melissa Martínez, Matías Mier se dio una nueva oportunidad en el amor con Valentina Rendón. Luego de la controversia por supuestos rumores de infidelidad, el uruguayo demostró que quedó en el pasado y que vive ‘las mieles’ del amor con la bella joven.

El mediocampista causó furor en sus seguidores al publicar por primera vez en sus historias un video con la joven y una pareja de amigos. Como reveló el futbolista, se encuentra de viaje en San Andrés disfrutando de una buena temporada de sol y brisa marina, con la periodista.

Mier grabó el paisaje, sin embargo, los internautas notaron la presencia de Rendón mientras se aplicaba una loción en su cuerpo. Luciendo un traje de baño color negro, la joven se robó miradas por su belleza, pero también generó controversia pues hay algunos seguidores que aún recuerdan el tema con Melissa Martínez.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, pues el nombre de la expareja del deportista salió a colación. “Siento que Melissa fue víctima de este par”; “Ya supimos que nunca le ofreció disculpas”; “Todos tienen derecho a ser felices”; “Cambió Ferrari por Renault 4”; “Qué bizcocho de mujer”, escribieron.

Vale la pena resaltar que en entrevista con la periodista Eva Rey, Melissa Martínez habló por primera vez sobre su separación con Matías Mier y reveló que el uruguayo no se habría disculpado. Con la voz entrecortada, la soledeña indicó que se ha enfocado en la nueva etapa de su vida, pero no ha sido sencillo.

“Creo que mi acto más valiente ha sido perdonar sin escuchar esa petición”, sostuvo la presentadora y agregó que ya no espera aquella disculpa, “No, ya no me importa”, indicó Martínez.

En este proceso, la presentadora indicó que el “contacto cero” ha sido importante para superar su separación. La razón por la que Martínez no se había querido pronunciar sobre el tema era por una creencia personal.

“He creído que es tan valioso lo que dices, que tienes que tratar de que eso sirva para edificar y para construir”, puntualizó Martínez. Por su parte, la presentadora no ha dado detalles de si está saliendo con alguien románticamente.

