¿Muy exagerado? Mateo Carvajal le regaló una inversión en oro a su hijo de dos años

El reconocido deportista y creador de contenido, Mateo Carvajal, compartió a través de sus redes sociales el regalo que le dio a su hijo Salvador por su cumpleaños.

El regalo consiste en una inversión en oro, lo que Carvajal consideró ‘un buen negocio’ para el futuro de su único hijo.

Según manifestó el deportista, la inversión será destinada principalmente para la educación universitaria de su hijo Salvador, y para otras necesidades que pueda tener más adelante.

A través de un video en Instagram, Mateo Carvajal mostró los fajos de billetes que destinó para la inversión en oro para su pequeño hijo.

“Pensé que asegurarte la universidad sería una buena idea, pero ahorrar en oro es la mejor decisión, pues tendremos la tranquilidad de no perder lo que tanto nos cuesta conseguir”, escribió en el video.

La acción del ‘influencer’ desató varias reacciones de los usuarios en redes sociales, muchos de ellos criticando la «extravagancia» del regalo y el hecho de que lo revelara en las redes.

Al respecto, Mateo respondió contundentemente a quienes lo criticaron, resaltando la responsabilidad que tiene con la educación y crianza de su hijo.

“Yo tengo claro y es que en la crianza de mi hijo yo me la juego toda, yo no estoy esperando a que me giren para darle de comer o para darle su futuro, yo tomo las decisión que me correspondan para que este bien”, expresó el papá de Salvador.

