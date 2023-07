Video. ¨Me obligaron¨: Mary Méndez explicó su ausencia en el programo “La Red”

Mary Méndez preocupó a sus seguidores por su ausencia en el programa «La Red». Incluso, ella misma anunció que no estaría unos días durante una emisión.

“Voy a hacer un aviso parroquial que no quiero que se preste para malinterpretaciones”, anunció la presentadora.

Pese a sus esfuerzos de que sus seguidores no se preocupan, los internautas comenzaron a especular que Méndez iba a renunciar. Por lo que la presentadora, volvió hablar sobre el tema en una historia de su Instagram.

“El fin de semana pasado aclaré que no me voy, simplemente me obligaron prácticamente a tomar vacaciones porque se estaban venciendo, y si se me vencen pues la pierdo”. Comentó en el video aclarando la situación.

Tras esto, los internautas se mostraron más tranquilos y le desearon a Méndez buenas energías para sus vacaciones.

