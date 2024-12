Buenos Aires, 15 feb (EFE).- El director del IEB+ Argentina Open de tenis, el extenista argentino Martín Jaite, consideró este jueves en una entrevista con la Agencia EFE que el torneo porteño de tierra batida, el más importante de los que se disputan en el país sudamericano, "goza de buena salud económica".

"La infraestructura deportiva en Argentina está algo deteriorada, si se compara con lo que es Europa o Estados Unidos, pero lo grande aquí es el recurso humano", dijo el exdeportista que, en octubre próximo, cumplirá 60 años.

En los últimos meses, algunos eventos deportivos de renombre en Argentina como el Gran Premio de MotoGP 2024 o el Mundial de Superbike fueron suspendidos por la situación interna del país, que atraviesa una grave crisis socioeconómica.

El futuro del otro gran torneo de tenis en el país, el Torneo de Córdoba que se disputó la semana pasada, también pende ahora de un hilo, según informaron varios medios locales.

Para Jaite, la clave del éxito económico del Open de Buenos Aires está en su historia, en la veteranía de sus organizadores y en el acompañamiento que las empresas han hecho del torneo a lo largo de sus 24 ediciones.

"Este año no hemos tenido apoyo del Gobierno (nacional o local) y hemos subsanado eso con apoyo privado (…) A veces depender exclusivamente de un gobierno es difícil porque depende mucho de la política de cada gobierno. A mí me gusta la mezcla, pero un evento no puede depender solamente de un apoyo público", le dijo a la Agencia EFE el extenista, principal cara visible del Open desde hace más de dos décadas.

Lo que es seguro es que la presencia de figuras internacionales del deporte, como el tenista español Carlos Alcaraz, principal cabeza de serie del torneo de Buenos Aires, son un "voto de confianza" para la competición.

El número 2 del ránking de la ATP, que ya se proclamó vencedor del torneo en su última edición, debuta este jueves en la pista central del Buenos Aires Lawn Tennis Club frente al argentino Camilo Ugo Carabelli.

"Es un gran honor para el torneo que pueda venir (Alcaraz). Son pocos los torneos de esta categoría, ATP 250, que él juega y que haya elegido Buenos Aires nos da mucho placer y 'sube la vara' del torneo", aseguró Jaite.

El director del Open elogió al jugador español y a su equipo.

"Todo el grupo se siente muy simple, no nos crean inconvenientes y hacen que todo fluya fácilmente", apuntó.

Hasta ahora, los organizadores del IEB+ Argentina Open están "muy contentos" con el curso del torneo, que registró llenos de público incluso en las primeras jornadas del fin de semana, cuando se disputó la ronda de clasificación.

"Ahora viene la segunda fase, donde ya quedan muchos menos jugadores, pero hay que prestarle atención al público", consideró Jaite.

En lo puramente deportivo, quienes asistieron ayer al último partido de la jornada en Buenos Aires pudieron disfrutar de la sufrida victoria del chileno Nicolás Jarry, tercer preclasificado de la competencia, ante la leyenda suiza Stan Wawrinka por 6-7 (3-7), 6-2 y 7-6 (7-5).

"Me sorprendió mucho lo que el público quiere a Wawrinka y lo que le alentó. Creo que esas son las razones por las que tenistas extranjeros quieren volver a Buenos Aires, porque se sienten amados y queridos por nuestro público", analizó Jaite, que elogió al ex número 3 del mundo, capaz de conquistar tres Grand Slams en la era marcada por Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic.

Pero más allá de Alcaraz y de los jugadores históricos del circuito, el Open de Buenos Aires es un expositor perfecto para el tenis argentino.

El plantel principal de este deporte en el país suramericano, compuesto por Francisco Cerúndulo, Tomás Etcheverry y Sebastián Báez, compite en Buenos Aires junto a las jóvenes promesas más pujantes.

"El tenis argentino está en un gran momento", consideró a EFE Martín Jaite, que llegó a ser número 10 del mundo a principios de la década de los noventa y capitaneó el equipo argentino de la Copa Davis entre 2012 y 2013.

"Siempre hemos sido un semillero de tenistas y es importante que sigan saliendo. En el tenis hace falta 'cantidad y calidad' (…) y para el torneo es muy importante que participen muchos argentinos porque el público los quiere ver", dijo el extenista.

Por: EFE